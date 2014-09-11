港报社评：炒作加息危机，后市仍然乐观--文汇报9月11日

市场再度燃起美国加息忧虑，加上其他负面因素影响，恒指昨日一度跌逾500 点，收市亦大挫485 点，报24,705 点，跌幅近2%，为2月初以来表现最差。事实上，上周恒指一举突破近年高位，不能排除大户故意炒作加息危机借势获利，触发今次大跌市。不过，美国加息早在预期之内，而香港经济基调稳健，内地A 股市场亦开始摆脱弱势，加上「沪港通」启动在即，都为港股带来动力。港股短期难免会有波动，但后市仍然乐观。

市场忧虑联储局可能提早加息，主要源自美国三藩市一间银行的投资报告。然而，美国劳工部公布8 月份非农业新增职位数目远较市场预期逊色，联储局主席耶伦对加息态度审慎，至今并未提出提早加息的具体讯号。而且，联储局去年底开始循序渐进启动退市机制，市场对加息早有心理准备，所谓忧虑提早加息的说法，不过是夸大加息危机作为炒作股市的藉口。

港股今年初至今已累积了不少升幅，特别是上周三受惠于内地股市走强及出入口数据理想，刺激港股一度升逾568 点，突破高位25,500 点关口，创6 年高位。不能排除大户借机大手沽空，利用市场对提早加息的忧虑在港股上大手「提款」，引发股市大波动。应该看到，港股短期可能受消息影响有波动，但长远而言基调仍然良好。

第一，「沪港通」宣布设立后，两地股市不足半年间已分别上升9%及8.9%，上证指数更突破2,300 点高位，A 股持续造好将支撑港股向上。

第二，国企改革是未来A 股行情的重要驱动力和主战场，多项涉及国资领域改革的意见今年将出台，混合所有制、股权激励将大举释发企业的盈利能力，为股市提供巨大的推动作用。

第三，「沪港通」启动在即，大量资金流入香港寻找投资机会，港股亦可水涨船高。现时港股市盈率只有11 倍，与美股的18 倍仍有距离，资金宽松、经济基本面良好，足以继续支撑港股后市。目前多家投资银行和券商仍看好恒指后市，投资者对港股此轮大跌市实不必过分忧虑。(A06)