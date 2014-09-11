路透调查：预计韩国央行9月会议上将按兵不动，年底前或再次降息

* 路透调查显示，9月12日韩国央行或维持基本利率不变

* 分析师对韩国央行下次调息的方向意见不一

* 韩国企划财政部长官的看法、出口疲软和韩元汇率是问题关键

路透首尔9月11日 - 分析师预计，韩国央行定将在周五会议上维持政策不变，但他们也不排除年底之前再次降息的可能；韩国央行8月曾下调利率，外界广泛认为，这是央行面对要求其促进经济增长的政治压力而作出的让步。

路透调查中的31名受访分析师均预计，韩国央行将在9月12日的会议上维持7天基本利率 在2.25%的水平不变，以评估上个月降息25个基点的效果。

除去危机时期，韩国央行从未连续调整利率。8月14日的降息举措，被外界广泛认为是迫于政府压力做出的决定，作为企划财政部长官崔炅焕经济刺激努力的补充，而并非启动新一轮宽松政策周期。

实际上，分析师在下次调息方向问题上看法迥异：多数分析师预计明年会升息，但也有不少人预计未来数月会进一步降息。

在对央行下一步政策行动给出明确看法的26名分析师中，18人预计韩国央行明年会升息，其余八人预计会降息。

鸽派阵营的理由是：韩国经济增幅已持续两年低于平均水准，且将继续表现疲弱；通胀率远低于央行设定的目标区间2.5-3.5%；另外还有政府公开施加的压力，这也许是最重要的一点。

**经济阻力和政治压力**

当然，单凭经济方面的考虑，央行就可以为再次降息轻松找到理由，比如出口不旺、制造业活动疲弱以及企业信心低迷。

近期数据显示，国内需求在崔炅焕大力刺激经济的努力下出现改善迹象；但韩元兑部分主要货币上涨，或妨碍本已令人失望的出口复苏。

韩元兑美元和欧元汇率已较上年同期分别上涨7%，兑日圆也上涨了11%。

今年7月上任的崔炅焕尚未改变对经济的悲观论调。当地媒体上月末援引他的话称，韩国可能走向通缩，但他的办公室稍后表示，他的言论被误读。

然而崔炅焕的粗率风格和公开怀疑增长前景的态度，甚至动摇了几个预期央行下一步将升息的分析师的看法。(完)