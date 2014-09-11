港报财经评论：震仓定见顶，看紧二万四--经济日报9月11日

震仓定见顶，看紧二万四/林瑞芬

美股不看好的投资者又炒作提早加息，加上李克强总理预告8月份M2弱增长数据，港股昨大幅回吐，收市跌1.93%至24,705；国指收市跌2.55%至11,117，成交额797亿港元。走势分析，恒指收低于25,000，乃短线利淡讯号，正如周初言本周宜升不宜跌，一跌即表示技术指标RSI顶背驰确立，上升动力放缓，后市就要判势是震仓，还是真到顶要落。按早前突破论，24,000是关键大位，若是浪短期的回吐可守其上，乃属震仓居多，震后仍望延升浪。相反，恒指若失守24,000并低收，则疑虑自5月以来的升浪暂结束。国指参考关键支持位，则大约在3月延伸的上升轨支持位近10,800。个人认为，昨日急插可能只是短暂的震仓。

先同大家拆解两个跌市因由，美股周二晚因苹果新产品曝光而变得波动，也有指是市场疑虑联储局会提早加息所致，但息率去向始终是由通胀等数据主导，而美国通胀率的推动是消费及房市表现，两者近年来不算话标青。从道指走势图显示，高位近17,100筑顶未能再涨，一时找藉口而回都未定，故加息是否迫在眉睫，又是要验证一番。技术上，道指短期回吐如守得住50天线16,900支持，就知虚实。纳指走势分析论，仍企于50天线楼上，现况不大转坏。

李克强总理在达沃斯论坛上，透露8月广义货币供应量M2同比增速只有12.8%。这一增速比7月的13.5%还要更低，也是5个月以来的最低值。港股因此急插，似乎也有些借题发挥了。因官媒近月已一路指引，在经济新常态下，不靠强经济要靠强改革，货币政策只会定向调控，即是话非不得已，才会让央行全面降准或降息，现在还不用绝绍，乃启示经济未到好差地步。

一方面，房市虽在调整，但以推动铁路投资作缓冲，最新据人民网透露，从中国铁路总公司获悉，今年1至8月份，全国铁路完成的固定资产投资已超过年度计划的50%，全国铁路已完成投资4,050亿港元，比上年同期增长近20%，已完成年度计划的比例，是近年来最好的。经济还是在软着陆，后市看中国内地股市，重点仍是中国推动改革的步伐及结果。(B05)

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跟随李总指引，选节能环保业/余少文

美国加息可能早于预期，加上中国内地8月M2增速回落至五个月来最低，累及中港两市昨日下挫，但李总表示节能环保产业是中国内地未来一个巨大市场，环保股有“商机”。中国内地股市下挫，当中上证综合指数守2,300点，尽管尾市略为收窄跌幅，全日仍跌8点，收报2,318点。而国企指数则由头跌到尾，全日跌290点或2.5%，收报11,117点，成交额增加至146亿港元，不足20%主板H股可以逆市上升。至于红筹指数跌103点或2.1%，收报4,845点，成交额62亿港元，成分股中只有粤海投资 逆市升。

大市下挫，主要原因是市场对美国加息预期进一步升温，更有可能早于预期加息，令外围走低；加上总理李克强日前透露，8月广义货币供应量（M2）增速只有12.8%，由于12.8%的增速是M2过去五个月来最低，也是两年多以来第二低，反映中国内地8月流动趋紧，自然对中国内地股市带来压力，并影响国指表现。市场一直预期8月M2增速可维持上月水平，即13.5%，但李总“无意间”提前披露，不管是让市场先消化相关利淡因素，还是无心之失，已令市场出现流动性戒心。市场同时预期同期新增贷款和社会融资规模分别为7,000亿人民币和1,1400亿人民币，不排除人民银行日后的公布会低于上述数字。

实际上，近期多番指出中国内地在第三季有收紧流动性迹象，因为第二季微调或过度，故出现第二季信贷数据偏高现象。至于央行虽维持正回购，8月下旬正回购规模亦降至100亿人民币，扣除到期正回购，出现净值，变相增加流动性，惟仍然无阻M2当时增速回落。过去两期的正回购出现收水，即正回购规模高于到期规模，虽然每次只是50亿人民币，已反映中国担心第二季的过度放松流动性有副作用，提前收紧。

不过，季末都是流动性增加的传统月份，加上9月底10月初是国庆长假期，相信中国在9月中上旬只会略为收紧流动性，等9月下旬才会透过其他途径放松，如财政性存款等，待国庆假期后才再收紧。只要市场逐步消化加息因素，国指有望在9月下旬反弹，故目前只是小回格局。(B07)