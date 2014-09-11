中国期货：大商所修改风险管理办法，放宽对会员持仓限制及保证金比例要求

路透北京9月11日 - 中国大连商品交易所周四通知，将修改其风险管理办法中的相关规则，核心是放宽对会员持仓限制及保证金比例要求，进一步放宽和完善套期保值及套利交易管理。新规自下周二(16日)结算时起执行。

网站新闻稿显示，此次修改涉及期货公司会员限仓、强平、大户报告、持仓和时间梯度保证金，以及一般月份套期保值有效期、一般月份套利增加额度有效期调整等。

具体修改为取消期货公司会员限仓及相关持仓报告制度、调整超仓强平相关规则；调整持仓梯度保证金管理模式；时间梯度保证金交割月前一个月的梯度执行时间从第十个交易日推迟至第十五个交易日；一般月份套期保值有效期和一般月份套利增加额度有效期较原规则增加10个交易日左右，延长至交割月前一个月最后一个交易日，临近交割月份持仓管理改为交割月份持仓管理。

新闻稿称，原有限仓模式己限制了期货公司会员规模扩大和业务发展，期货公司对放宽持仓限制的呼声较高。梯度保证金原标准要求较为严格，一定程度上制约了市场功能发挥。同时产业客户和机构客户希望交易所能进一步延长一般月份套期保值和一般月份套利增加额度有效期。

大商所相关负责人表示，今后交易所在规则中不再明确调整的持仓和保证金标准，当交易所因市场持仓变化调整保证金标准时，及时向市场公布。

该负责人并表示，临近交割月时间对产业客户套保和机构客户投资策略实施效果影响较大。为满足产业客户需求，大商所将交割月前一个月第十个交易日至交割月前一个月最后一个交易日额度进行单独考虑。

大商所审批原则将参照一般月份套期保值审批原则进行，即客户一般月份套期保值持仓最晚可持到交割月前一个月最后一个交易日。在流程上间接实现了将一般月份套期保值有效期延长至交割月前一个月最后一个交易日。（完）

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