港报财经评论：央行要市场跟队，震散港股--信报9月11日

央行要市场跟队，震散港股/习广思

恒指昨天急挫485点，跌幅达1.93%；国指跌幅更劲，达2.55%；市场讲法是加息阴霾重临，事缘三藩市联储银行出了报告，话市场低估了联邦公开市场委员会（FOMC）成员对加息的倾向，报告图文并茂，证据确凿，市场的确没有跟足联储局的调子走，但这个温馨提示就震散了港股。不过，又不会太紧张，讲过很多次，过往的周期显示，加息初期代表经济好，企业盈利增长加快及失业率回落，均对股市有利。

究竟三藩市联储银行的经济师讲了什么呢？他们的分析图可能令大家眼花缭乱，好似十分复杂，实情只是以数据表达市场与公开市场委员会在息口问题上的分歧。报告引述联储局主席耶伦的讲话：“一些资产的预期波幅跌至低水平，显示市场上有投资者低估了未来可能的损失和波动。”

报告为耶伦阐释了这话的意思：“股票及债券等金融资产对利率突然转变会十分敏感，理由是资产现值是因应未来现金流折现得出来。所以，资产市场低波幅反映市场参与者对息口走势相对肯定。”金融市场太过肯定，即大家未为未知之数作好安排，风险也。报告用多个来源作为市场的利率预测，包括从蓝筹金融预测每月向50名专业经济师蒐集的利率预测数据、纽约联储银行向一手公债交易商调查的息率预期、欧洲美元期货及金融经济数学模型。

x、+、‧代表了今年6月FOMC成员对未来几年利率的高中低预测。明显地，一手公债交易商的高位及中位数预测均低于FOMC的预测，而且这些市场人士的预测高低分歧较FOMC为窄，市场人士预测的分散度（dispersion）亦较FOMC成员为窄，反映未有充分考虑前景的不确定性。中国银行一项重要工作，是把市场引导至货币政策的目标范围，所以要经常出口术，市场亦养成一种习惯，就是Don't fight against the Fed，金融市场容不下民主，大家都会做顺民，虚应一下，可能就是这样港股不见了几百点。其实，联储局对经济前景的看法一定对吗？观察了那么多年，大错特错的时候也不少，如果如此聪明，近十多二十年世界便不会有那么多金融风暴。(B02)

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澳元恐下试90美仙/苏子

近期美元的强势，终于拖累到早前仍表现平稳的商品货币亦不能独善其身，昨天澳元兑美元更以大阴烛跌破200天平均线（0.9180美元），伦敦开市后曾一度低见0.9108美元水平。由此可见，目前美元的升势可说是极为全面，升势并非只是集中在已形成大弱势的欧罗及日圆身上。如昨晚澳元兑美元仍未有止跌回升的迹象，反以更以近全日低位收市，相信汇价将无可避免进一步往下寻底，预料0.90美元心理关口将面临严峻考验。

当然，目前市场的炒作焦点，肯定是集中在苏格兰会否在本月18日公投后成功自英国分裂出去。由于早前英国对有关苏格兰独立公投的问题上一直掉以轻心，因此才会让支持苏格兰独立的民意调查明显上升，英镑汇价亦因此被投资者成功大手狙击而显着走低，昨天更曾低见1.6050美元水平，直迫1.60美元心理关口。英镑兑美元在不足两周时间，经已跌去接近600点子或超逾3%。但由于下跌动力十足，故1.60美元心理关口有机会失守。

但由于目前英国首相卡梅伦已意识到公投结果一旦让苏格兰分裂出去的恐怖后果，因此已肯定将倾全力扭转不利公投结果的民意。卡梅伦昨天指出，独立后的苏格兰和英国将不能形成货币联盟，若公投结果不支持独立，苏格兰或会获得更多的税收福利自由权，苏格兰留在英国对双方均有利。

相信苏格兰民众方面亦会明白到，一旦苏格兰独立成国，失业率定将飙升，生活水平将大幅下降，并且失去了如卡梅伦所言的“强而有力的英国品牌”，故在权衡利害下，9月18日的公投结果应有极高机会让苏格兰继续保留在英国。因此，对于那些相信英国不会出现国土分裂的汇市投资者而言，倘若稍后英镑兑美元因市场恐慌情绪再升，并且失守1.60美元心理关口的话，届时大可待汇价跌至去年11月的1.5850美元低位附近时，才采取趁低买入的策略，博汇价回升至1.64美元水平以上；惟注意这始终是逆势的高风险博反弹策略，入市时宜同时设好止蚀盘。建议在汇价跌破1.60美元关口才开始建立好仓博反弹的短线投资者，可以把止蚀盘设在1.5695美元水平。(B13)