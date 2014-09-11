台湾央行：共发行2,281.3亿台币存单，存单发行余额减8亿

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透台北9月11日 - 台湾央行周四公布，共发行2,281.3亿台币存单。与今日存单到期金额2,289.3亿相较，存单发行余额减8亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,220.3
91天期 0.93 50.0
182天期 1.05 11.0
央行上日共发行2,211.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,544亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为95亿台币，累计超额准备为462亿台币、加计前期1%的超额准备为1,067亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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