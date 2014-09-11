香港个股：宝龙地产发行15亿元人民币三年期优先票据，息率10.75%

路透香港9月11日 - 中国房地产商--宝龙地产控股有限公司 周四称，落实发行15亿元人民币三年期优先票据，息率10.75%。

该公司于联交所的声明并称，估计所得款项净额约为14.62亿元，拟用作现有债务再融资。

这批票据的发行价为本金额的99.375%，将于2017年9月18日到期，每半年支付一次利息，已申请在新加坡交易所上市。美银美林 、瑞信 、国泰君安 、海通国际 、汇丰 、瑞银 及VTB Capital 负责是次发行安排。

据路透此前报导，宝龙地产按11%的初步指导利率征询投资者兴趣，该笔债券定价已较年初计划发行的同期限点心债有了大幅提升。

该股周三收报1.09港元，过去一个月累计跌2.7%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)