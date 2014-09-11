香港个股：宝龙地产发行15亿元人民币三年期优先票据，息率10.75%

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港9月11日 - 中国房地产商--宝龙地产控股有限公司 周四称，落实发行15亿元人民币三年期优先票据，息率10.75%。
该公司于联交所的声明并称，估计所得款项净额约为14.62亿元，拟用作现有债务再融资。
这批票据的发行价为本金额的99.375%，将于2017年9月18日到期，每半年支付一次利息，已申请在新加坡交易所上市。美银美林 、瑞信 、国泰君安 、海通国际 、汇丰 、瑞银 及VTB Capital 负责是次发行安排。
据路透此前报导，宝龙地产按11%的初步指导利率征询投资者兴趣，该笔债券定价已较年初计划发行的同期限点心债有了大幅提升。
该股周三收报1.09港元，过去一个月累计跌2.7%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT