表格：澳洲8月经季调就业人口增加1.21万人，失业率6.1%低于预期

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透悉尼9月11日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：
* 8月经季节调整的失业率为6.1%（路透调查预估为6.3%）
* 8月经季节调整新增就业人口1.21万人(路透调查预估为增加1.2万人)
* 8月经季节调整的就业参与率为65.2%（路透调查预估为64.8%）
* 8月经季节调整的全职就业人口增加1.43万人
以下为详细数据(经季节调整)：
8月
失业率% 6.1
就业人数(百万人) 11.704
失业人数(人) 755,100
就业参与率% 65.2
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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