新闻稿：中国8月PPI同比下降1.2%，环比降0.2%--国家统计局

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(以下为中国国家统计局9月11日公布的“2014年8月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文)
2014年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.2%，环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.4%，环比下降0.1%。1-8月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，工业生产者购进价格同比下降1.8%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.3个百分点。其中，采掘工业价格下降4.4%，原材料工业和加工工业价格均下降1.5%。生活资料价格同比上涨0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.6%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格下降0.8%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降5.0%，燃料动力类价格下降1.6%，有色金属材料及电线类价格下降1.5%，纺织原料类价格下降1.2%；农副产品类价格上涨0.2%。 据测算，在8月份-1.2%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.2个百分点，新涨价因素约为-1.4个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中，采掘工业价格下降0.7%，原材料工业价格下降0.4%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格上涨0.1%，衣着和一般日用品价格均持平，耐用消费品价格下降0.1%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨0.1%，化工原料类价格上涨0.3%，农副产品类价格上涨0.8%；黑色金属材料类和燃料动力类价格均下降0.6%。（完）
欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT