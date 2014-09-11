新闻稿：中国8月PPI同比下降1.2%，环比降0.2%--国家统计局

2014年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.2%，环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.4%，环比下降0.1%。1-8月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，工业生产者购进价格同比下降1.8%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.3个百分点。其中，采掘工业价格下降4.4%，原材料工业和加工工业价格均下降1.5%。生活资料价格同比上涨0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.6%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格下降0.8%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降5.0%，燃料动力类价格下降1.6%，有色金属材料及电线类价格下降1.5%，纺织原料类价格下降1.2%；农副产品类价格上涨0.2%。 据测算，在8月份-1.2%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.2个百分点，新涨价因素约为-1.4个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中，采掘工业价格下降0.7%，原材料工业价格下降0.4%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格上涨0.1%，衣着和一般日用品价格均持平，耐用消费品价格下降0.1%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨0.1%，化工原料类价格上涨0.3%，农副产品类价格上涨0.8%；黑色金属材料类和燃料动力类价格均下降0.6%。（完）