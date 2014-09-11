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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 09:36 BJT

日本个股：马自达计划每年在全球销售20万辆新款Demio

路透东京9月11日 - 日本马自达汽车 执行长Masamichi Kogai周四表示，该公司计划每年在全球出售20万辆重新设计的Demio车款，这款车也被称为马自达2。

这款经过重新设计的紧凑型车将在马自达位于日本、墨西哥和泰国的工厂生产，计划9月在日本上市销售。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
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