新闻稿：中国8月CPI同比上涨2.0%，环比上涨0.2%--国家统计局

2014年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨1.9%；食品价格上涨3.0%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨1.8%，服务价格上涨2.4%。1-8月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.2%。 8月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.2%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.7%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.3%，服务价格持平（涨跌幅度为0，下同）。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 8月份，食品价格同比上涨3.0%，影响居民消费价格总水平上涨约1.01个百分点。其中，鲜果价格上涨21.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.41个百分点；蛋价上涨18.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点；水产品价格上涨3.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；粮食价格上涨3.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点（猪肉价格下降3.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.10个百分点）；鲜菜价格下降6.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.22个百分点。 烟酒及用品价格同比下降0.6%。其中，酒类价格下降1.7%，烟草价格上涨0.1%。 衣着价格同比上涨2.6%。其中，衣着加工服务费上涨5.0%，服装价格上涨2.8%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.1%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.4%，耐用消费品价格上涨0.2%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.4%。其中，中药材及中成药价格上涨2.6%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.6%。 交通和通信价格同比上涨0.2%。其中，车辆使用及维修费上涨3.1%，车用燃料及零配件价格上涨0.8%，通信工具价格下降3.8%，交通工具价格下降0.6%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.9%。其中，旅游价格上涨6.4%，教育服务价格上涨2.2%。 居住价格同比上涨1.9%。其中，住房租金价格上涨2.6%，水、电、燃料价格上涨0.9%，建房及装修材料价格上涨0.8%。 据测算，在8月份2.0%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.0个百分点，新涨价因素约为1.0个百分点。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 8月份，食品价格环比上涨0.7%。其中，猪肉价格上涨5.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；鲜菜价格上涨1.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；鲜果和水产品价格分别下降2.1%和0.6%，合计影响居民消费价格总水平下降约0.07个百分点。 8月份，非食品价格环比下降0.1%。其中，交通和通信、衣着、娱乐教育文化用品及服务、烟酒及用品价格分别下降0.3%、0.2%、0.2%和0.1%；家庭设备用品及维修服务价格持平；医疗保健和个人用品、居住价格均上涨0.1%。（完）