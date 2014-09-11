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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 10:03 BJT

更新版 1-日本政经：首相及央行总裁将举行会议，因加税负面影响持续发酵

(新增更多细节)

路透东京9月11日 - 消息人士表示，日本首相安倍晋三周四将与央行总裁黑田东彦举行会议，交换对经济状况的看法；外界对4月上调消费税后消费持续下降的忧虑挥之不去。

分析师称，市场关注焦点是，如果经济从第二季大幅萎缩后的反弹势头远弱于预期，那么安倍晋三是否将敦促黑田东彦进一步放宽货币政策。

两人料将讨论近期一系列疲弱的经济数据。

目前来说，许多分析师预计安倍晋三将不会向日本央行明确施加压力，让其采取行动。

近期日圆走软及其对日本经济的影响亦可能在会面中提及；尽管日圆走软，但出口未见增长，这部分归因于许多企业已将生产移至海外。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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