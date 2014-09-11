更新版 1-日本政经：首相及央行总裁将举行会议，因加税负面影响持续发酵

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透东京9月11日 - 消息人士表示，日本首相安倍晋三周四将与央行总裁黑田东彦举行会议，交换对经济状况的看法；外界对4月上调消费税后消费持续下降的忧虑挥之不去。
分析师称，市场关注焦点是，如果经济从第二季大幅萎缩后的反弹势头远弱于预期，那么安倍晋三是否将敦促黑田东彦进一步放宽货币政策。
两人料将讨论近期一系列疲弱的经济数据。
目前来说，许多分析师预计安倍晋三将不会向日本央行明确施加压力，让其采取行动。
近期日圆走软及其对日本经济的影响亦可能在会面中提及；尽管日圆走软，但出口未见增长，这部分归因于许多企业已将生产移至海外。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT