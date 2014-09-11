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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 09:42 BJT

香港个股：俊和集团股份暂停买卖，以待发出收购合并消息

路透香港9月11日 - 香港建筑及地产发展商--俊和发展集团有限公司 周四称，其股份暂停买卖，以待公司发出根据香港收购及合并守则之公告。

停牌前，俊和周三收报1.01港元，过去三个月累计涨1.13倍，市值约11亿港元。

该公司于7月时公告，其控股股东GT Winners Limited就出售俊和的股份与一名独立第三方订立谅解备忘录，双方将至9月底为止进行独家磋商。

GT Winners现时持有俊和约6.1亿股或56%的股份。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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