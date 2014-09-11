香港个股：俊和集团股份暂停买卖，以待发出收购合并消息

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港9月11日 - 香港建筑及地产发展商--俊和发展集团有限公司 周四称，其股份暂停买卖，以待公司发出根据香港收购及合并守则之公告。
停牌前，俊和周三收报1.01港元，过去三个月累计涨1.13倍，市值约11亿港元。
该公司于7月时公告，其控股股东GT Winners Limited就出售俊和的股份与一名独立第三方订立谅解备忘录，双方将至9月底为止进行独家磋商。
GT Winners现时持有俊和约6.1亿股或56%的股份。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT