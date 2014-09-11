中信期货：中国期指持仓下降，资金撤离仍对上行构成拖累

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以下内容节选自9月11日的《期货日报》：
本周期指呈现连续回调整理走势，节前的强势特征戛然而止。虽然整体回调力度不大，但持仓下降量能萎缩，显示资金撤离。
“中秋节”小长假前，资金跑步进场，将总持仓推高到198622手的历史新高。但是小长假期间信息面相对平淡，节后资金呈现撤离，总持仓从高位下降到190899手。持仓下降会使得原来的趋势放缓，这在最近两天的走势中得到验证。目前总持仓维持在19万手的高位，仍存在一定下降空间。如果没有新的驱动因素出现，不排除资金延续撤离。这将继续对走势形成拖累，拉长调整的周期。
净空头寸也显示上行动能不足。虽然IF1409合约净空头寸在周三小幅回落到17002手，但三个合约合并计算，净空头仍维持31865手的高位水平。前20席位多头连续两天大幅减仓，分别减仓3144手和2144手，彰显多头获利了结的观望情绪。虽然空方前20席位也表现了谨慎，但减仓幅度不大，周二减仓只有1098手，周三还小幅增仓48手。这样的数据对比显示多头撤退意愿更强，这对短期走势略显不利。 (完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT