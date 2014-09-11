中信期货：中国期指持仓下降，资金撤离仍对上行构成拖累

“中秋节”小长假前，资金跑步进场，将总持仓推高到198622手的历史新高。但是小长假期间信息面相对平淡，节后资金呈现撤离，总持仓从高位下降到190899手。持仓下降会使得原来的趋势放缓，这在最近两天的走势中得到验证。目前总持仓维持在19万手的高位，仍存在一定下降空间。如果没有新的驱动因素出现，不排除资金延续撤离。这将继续对走势形成拖累，拉长调整的周期。