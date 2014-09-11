更正-表格：澳洲8月经季调就业人口增加12.1万人，失业率6.1%低于预期

(8月新增就业人口数量有误，非“1.21万人”，应为“12.1万人”)

路透悉尼9月11日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：

* 8月经季节调整的失业率为6.1%（路透调查预估为6.3%）

* 8月经季节调整新增就业人口12.1万人(路透调查预估为增加1.2万人)

* 8月经季节调整的就业参与率为65.2%（路透调查预估为64.8%）

* 8月经季节调整的全职就业人口增加1.43万人

以下为详细数据(经季节调整)：

8月

失业率% 6.1

就业人数(百万人) 11.704

失业人数(人) 755,100

就业参与率% 65.2

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)