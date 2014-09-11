中国经济：美国官员对中国反垄断法的执行方式表示担忧

路透华盛顿9月10日 - 美国联邦贸易委员会主席拉米雷斯(Edith Ramirez)周三对中国反垄断法的执行表达了忧虑，之前中国政府启动了对高通 的调查，指后者滥用市场垄断地位。

中国国家发展与改革委员会(发改委)曾于2月份表示，美国芯片制造商高通涉嫌收费过高，滥用无线通信标准垄断地位。这些指控可能意味着高通将面临逾10亿美元的处罚。中国发改委是反垄断法执行机构之一。

拉米雷斯提到相关媒体报导，称中国政府可能会以某家公司收取专利使用费为由，对其提起诉讼。

拉米雷斯没有提到高通的名字，但表示，“这些报导令我十分担心，这表明反垄断法的执行政策，将重点放在降低专利使用费上，而不是放在保护竞争和长期消费者利益上。”