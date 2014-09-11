中国经济：美国官员对中国反垄断法的执行方式表示担忧

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透华盛顿9月10日 - 美国联邦贸易委员会主席拉米雷斯(Edith Ramirez)周三对中国反垄断法的执行表达了忧虑，之前中国政府启动了对高通 的调查，指后者滥用市场垄断地位。
中国国家发展与改革委员会(发改委)曾于2月份表示，美国芯片制造商高通涉嫌收费过高，滥用无线通信标准垄断地位。这些指控可能意味着高通将面临逾10亿美元的处罚。中国发改委是反垄断法执行机构之一。
拉米雷斯提到相关媒体报导，称中国政府可能会以某家公司收取专利使用费为由，对其提起诉讼。
拉米雷斯没有提到高通的名字，但表示，“这些报导令我十分担心，这表明反垄断法的执行政策，将重点放在降低专利使用费上，而不是放在保护竞争和长期消费者利益上。”
目前正在接受中国反垄断调查的公司有微软 和大众汽车 。中国发改委本周对12家日本汽车厂商处以创纪录的2.01亿美元罚金，称这些公司涉嫌价格操纵。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT