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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 10:01 BJT

《汇市简讯》澳洲就业数据公布后，一度反弹的欧元/澳元再度探低

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* 欧元/澳元在本周开始时跌势甚猛

* 随后进入修正反弹，自周一低点到昨日高位，已经反弹2.8%

* 对美联储升息预期提前导致利差交易仓位出脱，是欧元/澳元反弹的原因

* 在澳洲较好的就业数据公布后，欧元/澳元跌至1.4000下方

* 在1.3795/1.4190涨势的61.8%回档修正位1.3950寻获支撑

* 跌破1.3950则暗示修正性反弹结束，即将恢复下行趋势

(完)

(编译 郑茵 审校　戴素萍)
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