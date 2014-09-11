《香港报摘》--其他报纸重要消息9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
*明报：
--联想集团 主席及首席执行官杨元庆申报于9月5日以每股平均价12.185港元减持公司690万股股份，套现8,407.6万港元，持股量由原先的7.49%降至7.43%。
*星岛日报：
--吉利汽车 8月份销量约2.77万部，按年减少22%，为连续第八个月按年下跌；出口量按年跌52%，因主要出口国家如俄罗斯、乌克兰及中东的政治环境恶化。
*苹果日报：
--澳博控股 员工将于本周六发起近两个月来第五波的工业行动，公司执行董事梁安琪指员工拒绝与公司沟通，但有份支援工运的博彩业工会“博彩最前线”及澳博在职员工均反驳指部份澳博管理层多次回避员工诉求，更指若得不到合理回应，会考虑于“十．一黄金周”的赌场旺季，进行包括罢工的工业行动。
*东方日报：
--广汽集团 与比亚迪 组合资的广州广汽比亚迪新能源客车，主要研发纯电驱动巴士，预料明年九月投产，滚动投资总额30亿元人民币。
*文汇报：
--勒泰商业地产 斥资2,835万美元于美国加利福尼亚购入总面积约5.9万平方米的优质土地，并计划重建为商业物业及住宅物业，为公司首个进军美国的房地产开发项目。
*大公报：
--主要提供钻机等石油开采设备的宏华集团 拟发行美元计值优先票据，用于再融资其若干现有债务及一般企业用途。（完）
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台湾报摘 (整理 张亚璇；审校 雷美珍/张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT