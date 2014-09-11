《香港报摘》--其他报纸重要消息9月11日

*明报：

--联想集团 主席及首席执行官杨元庆申报于9月5日以每股平均价12.185港元减持公司690万股股份，套现8,407.6万港元，持股量由原先的7.49%降至7.43%。

*星岛日报：

--吉利汽车 8月份销量约2.77万部，按年减少22%，为连续第八个月按年下跌；出口量按年跌52%，因主要出口国家如俄罗斯、乌克兰及中东的政治环境恶化。

*苹果日报：

--澳博控股 员工将于本周六发起近两个月来第五波的工业行动，公司执行董事梁安琪指员工拒绝与公司沟通，但有份支援工运的博彩业工会“博彩最前线”及澳博在职员工均反驳指部份澳博管理层多次回避员工诉求，更指若得不到合理回应，会考虑于“十．一黄金周”的赌场旺季，进行包括罢工的工业行动。

*东方日报：

--广汽集团 与比亚迪 组合资的广州广汽比亚迪新能源客车，主要研发纯电驱动巴士，预料明年九月投产，滚动投资总额30亿元人民币。

*文汇报：

--勒泰商业地产 斥资2,835万美元于美国加利福尼亚购入总面积约5.9万平方米的优质土地，并计划重建为商业物业及住宅物业，为公司首个进军美国的房地产开发项目。

*大公报：

--主要提供钻机等石油开采设备的宏华集团 拟发行美元计值优先票据，用于再融资其若干现有债务及一般企业用途。（完）

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