宝城期货：郑州动力煤多空胶着，政策预期与需求疲软的博弈决定后市

以下内容节选自9月11日的《期货日报》：

动力煤期货1501合约8月28日的大跌行情主要是消除期货过高的升水，当动力煤期现价差回落至接近套利成本的水平以后，套利资金不再活跃，市场再次延续上下两难的振荡行情。主力1501合约的价格波动区间基本为507-515元/吨，510元/吨的整数关口成为多头和空头争夺的重要据点。虽然盘中价格多次跌破510元/吨，但是收盘价多数时候高于510元/吨，可见多空双方暂时处于势均力敌的状态。

当前动力煤市场依然处于救市政策有待落实、市场需求未见改观的矛盾时期。虽然神华、中煤、同煤等大型煤企在月初普遍将各煤种价格上调5元/吨，但这主要是政府主导的决策，煤企销售压力仍然较大。价格调整幅度偏小也反映出大型煤企害怕过度提价令其丧失市场占有率。因此，9月动力煤现货价格缺乏大幅上涨的条件。(完)

详情请点选链接：here