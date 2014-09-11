经易期货：沪胶中期预计继续寻底，因多重利空涌现

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以下内容节选自9月11日的《期货日报》：
近期沪胶面临着一系列的利空：美国双反调查接近定案、泰国抛储20.8万吨库存、越南降低出口税甩货以及沪胶1409合约交割后面临降库存压力。在利空组合拳的打击下，沪胶连续下跌，预计中期仍将以寻底走势为主。
一系列数据指标显示中国本轮经济回升的高点在7月已经出现，经济增速下滑局面已经形成。在中国经济增速放缓的同时，美国8月新增非农就业岗位仅为14.2万个，为今年以来的最低水平。中国和美国同时面临经济放缓的信号导致原油等大宗商品价格下跌，带动合成胶下跌。实体经济需求转弱的预期对天胶价格构成长期利空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT