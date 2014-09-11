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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 10:06 BJT

经易期货：沪胶中期预计继续寻底，因多重利空涌现

以下内容节选自9月11日的《期货日报》：

近期沪胶面临着一系列的利空：美国双反调查接近定案、泰国抛储20.8万吨库存、越南降低出口税甩货以及沪胶1409合约交割后面临降库存压力。在利空组合拳的打击下，沪胶连续下跌，预计中期仍将以寻底走势为主。

一系列数据指标显示中国本轮经济回升的高点在7月已经出现，经济增速下滑局面已经形成。在中国经济增速放缓的同时，美国8月新增非农就业岗位仅为14.2万个，为今年以来的最低水平。中国和美国同时面临经济放缓的信号导致原油等大宗商品价格下跌，带动合成胶下跌。实体经济需求转弱的预期对天胶价格构成长期利空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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