更新版 1-中国数据：翘尾因素减弱8月CPI降至四个月低点，PPI持续为负凸显产能过剩压力

* 8月CPI同比涨幅降至四个月低点，且低于预期 * 翘尾因素减弱推动CPI涨幅回落 * PPI持续为负凸显产能过剩压力 * 通胀保持温和，利于货币政策偏于宽松 (新增更多细节和评论) 路透北京9月11日 - 主要受翘尾因素减弱影响，中国8月CPI同比涨幅降至四个 月低点，而经济增长疲弱导致总需求对通胀的拉抬作用有限。业内人士表示，未来 中国通胀预计继续保持温和，有利于货币政策偏于宽松。 当月PPI同比跌幅则为三个月来最大，环比则连续八个月负增长，暗示产能过剩 仍是目前中国经济面临的一个突出矛盾。未来料继续维持这种格局，很难看到PPI转 为正增长。 “CPI涨幅回落主要还是翘尾因素的回落，新涨价因素和食品价格环比来看都是 上升的，但其涨幅低于翘尾因素下降幅度。”交通银行金融研究中心高级宏观分析 师唐建伟称，随着翘尾因素从8月开始逐渐回落，预计下半年CPI同比涨幅将低于上 半年。 他表示，PPI降幅有所扩大，跟国内需求总体疲弱和产能过剩行业去化压力较大 有关系。结合PMI和进口数据可看出，内需还是偏弱，加上产能过剩行业去化压力比 较大，这会直接压制PPI上涨力度和幅度；年内PPI负增长态势还会延续，今年转正 可能性相对偏小。 “中国经济未来可持续动力来自于改革，未来政策重心要放在促改革。短期之 内，财政和货币可能会维持之前的基调。”他称，财政还是积极的，因为全年3.5万 亿的预算赤字显示还有很大空间；货币仍偏宽松，操作方面以保持定向宽松为主， 全面降息降准可能性不大。 中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%，为4月以 来最低水平，且低于路透调查预估中值2.2%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同 比下降1.2%，路透预估中值原本为下降1.2%，随后受调查样本扩大影响修正为下降1 .1%。 统计局数据并显示，8月CPI中的食品价格同比上涨3.0%，非食品价格同比上涨1 .5%。从环比来看，8月CPI上涨0.2%，PPI下降0.2%。（中国CPI及PPI图表 link.reuters.com/tek82w ） 以下为8月通胀数据详情： 8月实际 预估中 预估区间 上月 上年同 值 值 期 居民消费价格指数(CPI) 2.0 2.2 2.0 ~ 2.5 2.3 2.6 工业生产者出厂价格指数(P -1.2 -1.1 -1.4 ~ -0.6 -0.9 -1.6 PI) 国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读时指出，据测算8月翘尾因 素约为1.0个百分点，比7月减少约0.4个百分点；新涨价因素约为1.0个百分点，比7 月增加约0.1个百分点；由于两者合计净减少约0.3个百分点，因此8月CPI同比涨幅 比7月回落0.3个百分点。 “本月工业生产者出厂价格环比、同比降幅均略有扩大，主要原因是原油、成 品油价格由升转降，煤炭、钢材、水泥等主要工业品价格仍处于下降趋势中。”她 说，“数据表明部分行业产能过剩对工业品价格形成的压力依然存在，工业品市场 供需形势仍不乐观。” 国务院总理李克强昨日在达沃斯论坛开幕演说中表示，中国有能力防范经济出 现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结 构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。 中国政府今年年初确定的经济增长目标是7.5%左右。一季度经济增速只有7.4% 引燃市场焦虑，随后政策调整窗口提前打开，扶助GDP二季度站上7.5%。但随着稳增 长余温渐褪，三季度宏观经济再现疲态。 国家统计局定于周六（13日）公布8月工业、投资和消费数据。路透访问分析师 预计，工业同比增速可能降至8.8%。（欲览路透调查预估详情，请点击 ） 欲览相关路透调查，请点击 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完 ) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)