中投期货：大连豆粕弱势加剧，因美豆增产预期致大豆价格重心持续下移

以下内容节选自9月11日的《期货日报》：

近期受美豆增产预期影响，美豆价格重心持续下移，投机基金在美豆上所持的净空单数量达到近年来少有的高位，市场整体看空氛围强烈。美豆新季各合约节节败退，其中11月合约失守1000美分/蒲式耳心理关口，其他合约距离1000美分/蒲式耳也只剩一步之遥。国内进口大豆库存维持高位，美豆下滑引发远期进口大豆成本快速下降，成本传导压力继续向豆粕市场倾斜，市场看空情绪挥之不去以及近期菜粕的全线大跌，无疑加剧了豆粕市场的弱势。

从时间点上看，9月下旬至10月下旬通常是美豆的集中收割期，在此期间，包括早霜和收割期间的降雨等题材仍会不时干扰美豆的下行节奏。随着10月底至11月初美豆产量数据得到广泛认可，市场的关注点将从美豆丰产转向中国需求和新季南美大豆种植。届时，笼罩在豆类市场的空头情绪有望缓解，豆类市场止跌回暖的可能性增加。(完)

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