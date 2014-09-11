中投期货：大连豆粕弱势加剧，因美豆增产预期致大豆价格重心持续下移

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以下内容节选自9月11日的《期货日报》：
近期受美豆增产预期影响，美豆价格重心持续下移，投机基金在美豆上所持的净空单数量达到近年来少有的高位，市场整体看空氛围强烈。美豆新季各合约节节败退，其中11月合约失守1000美分/蒲式耳心理关口，其他合约距离1000美分/蒲式耳也只剩一步之遥。国内进口大豆库存维持高位，美豆下滑引发远期进口大豆成本快速下降，成本传导压力继续向豆粕市场倾斜，市场看空情绪挥之不去以及近期菜粕的全线大跌，无疑加剧了豆粕市场的弱势。
从时间点上看，9月下旬至10月下旬通常是美豆的集中收割期，在此期间，包括早霜和收割期间的降雨等题材仍会不时干扰美豆的下行节奏。随着10月底至11月初美豆产量数据得到广泛认可，市场的关注点将从美豆丰产转向中国需求和新季南美大豆种植。届时，笼罩在豆类市场的空头情绪有望缓解，豆类市场止跌回暖的可能性增加。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT