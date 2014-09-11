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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 10:17 BJT

日本股市：日经指数涨至近八个月高位，聚焦首相与央行总裁会面

“股市投资人在观察日圆是否进一步贬值的同时，期待安倍将施压黑田，”大和证券分析师Kenji Shiomura说。

美元隔夜涨至六年高位106.89日圆，亚洲盘初仍持坚。出口股受到提振，丰田汽车 股价上涨0.9%，索尼 跳升3.1%，东芝 大涨2.1%。

JPX日经400指数 上涨0.3%至11,895.57点。(完)
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