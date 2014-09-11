中证网：上海螺纹钢期货再度刷新成交纪录，流动性偏紧后市不乐观

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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以下内容节选自9月11日的中证网：
9月10日，上海期货交易所螺纹钢期货再度刷新成交记录，12个月份合约共成交706万余手，其中1501合约全天成交659万余手，创下该合约上市以来新纪录，同时在盘中创下历史最低价格2,725元/吨，最终跌0.64%报收2,780元/吨，该合约当日减仓96,446手。
期货的涨跌是投资者预期的反映。据中国钢铁工业协会公布的数据，8月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为90.63点，连续第5个月下跌，同时也是连续第11个月低于100点，且创2014年以来新低。
分析人士指出，由于铁矿石、焦煤、焦炭等原材料价格快速下跌，螺纹钢生产成本也随之下跌，在需求不旺，货币流动性偏紧的背景下，螺纹钢期货价格后市仍然不乐观。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。