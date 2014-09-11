台湾债市：指标10年券殖利率再创逾九个月高位，因美债气氛不佳

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透台北9月11日 - 台湾指标10年期公债殖利率周四连续第四日走升，并再创逾九个月高位。交易员表示，美债殖利率上扬，而下周美国联邦储备理事会(FED)开会前市场审慎，买盘消极之下，空方再取得狙击的机会。
今日10年期公债103/13 期发行前交易殖利率开高后一度走低，然后又上扬。该期公债殖利率今日又创交易以来新高至1.7240%。这也是10年公债2013年12月5日以来的盘中高位，当时为1.7270%。
交易员表示，美联储会议之前市场审慎，且各方又对明年升息预期时点提前，保守气氛弥漫，这令空方得到机会。
9月16日-17日美国联邦公开市场委员会(FOMC)将举行为期两日的利率会议，由于时近宽松购债结束时点，各方对其下一步做法及升息时点看法特别关注。
〞现在交投量不大，变成很多人在旁边看，价格跑很快，〞一位票券商交易员说。
他们并认为，以目前偏空的气氛来看，此刻预测殖利率高位并不实际。估计实质买盘的真正胃纳可能还是要等到标债结果底定后才能确定。
103/13期10年公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。
美国公债收益率周三上涨，指标10年期和更长年期公债收益率升幅居前，此前交易商出售公债，为新的供应预留空间，且继续预期美联储在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场。美国10年期公债 收益率由周二尾盘的2.5%升至2.54%，盘中稍早触及8月1日来最高的2.54%之上。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.21-1.25%
• 10年公债103/13 发行前交易：1.70-1.75%
本地时间10:11时最新报价：
• 103/10期殖利率升1.3基点报1.2400%。
• 103/13期公债发行前交易殖利率升0.75基点报1.7220%。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT