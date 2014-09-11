澳洲经济：8月就业人口增加12.1万人远超预期，为至少30年来最大增幅

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透悉尼9月11日 - 澳洲周四公布8月就业人口增加12.1万人，为至少30年来最大增幅且远优于预期，明显意外强劲的就业报告应能抚平近期对澳洲经济状况的忧虑。
澳洲统计局公布的数据显示，8月失业率降至6.1%，再度优于预期，扭转了7月意外增至6.4%的趋势。数据公布后，澳元跳涨 。
这一数据波动很大，但就业人口的增长远高于市场预期的增加1.2万人。
澳洲统计局表示，在其调查组织的调换中，包含了数量大增的兼职人员。但统计局称，由于就业预估增长异常强劲，已对数据做了认真检查。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT