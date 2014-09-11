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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 10:27 BJT

澳洲经济：8月就业人口增加12.1万人远超预期，为至少30年来最大增幅

路透悉尼9月11日 - 澳洲周四公布8月就业人口增加12.1万人，为至少30年来最大增幅且远优于预期，明显意外强劲的就业报告应能抚平近期对澳洲经济状况的忧虑。

澳洲统计局公布的数据显示，8月失业率降至6.1%，再度优于预期，扭转了7月意外增至6.4%的趋势。数据公布后，澳元跳涨 。

这一数据波动很大，但就业人口的增长远高于市场预期的增加1.2万人。

澳洲统计局表示，在其调查组织的调换中，包含了数量大增的兼职人员。但统计局称，由于就业预估增长异常强劲，已对数据做了认真检查。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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