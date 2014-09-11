中国货币市场：转债资金解冻供给改善，公开市场操作温和流动性压力减轻

路透上海9月11日 - 今日开始有转债申购冻结资金陆续解冻，中国银行间市场周四资金供给较上日出现改善，除国开行继续放水外，其他部分大行及股份制银行等也加入出资行列。加之公开市场操作维持温和力度，机构对流动性压力感觉减轻。

央行公开市场今日进行了100亿元人民币正回购操作，期限14天，利率持平在3.70%。较周二减少50亿元。据此计算，本周公开市场将小幅净回笼50亿元。

北京一银行交易员称，今天资金供给增加。“除了国开，其他大行也开始出钱，股份制也有出隔夜的。整体情况比昨天要好了。”

至于短期内后市，受访的多数交易员维持资金面以稳为主的观点。不过近两日起，七天至一个月期限回购成交规模出现增长势头，显示机构对季末前流动性的谨慎心态仍在。

北京一券商交易员补充说，今日起转债申购资金开始解冻，在影响资金面因素较为分散情况下，改善作用稍显突出。

吉视传媒 计划发行17亿元可转债，上周五(5日)为网上、网下申购日，网下、网上冻结资金将于周四至周五陆续解冻。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8531 2.8555 -0.24

七天 3.2508 3.2251 +2.57

14天 3.4696 3.4132 +5.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.7550 2.6350 +412.00

七天 3.9500 3.9000 +5.00

14天 4.1150 3.8000 +31.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9800 2.9800 +0.00

七天 3.2700 3.2500 +2.00

14天 3.5500 3.4200 +13.00

Shibor

其中:隔夜 2.8590 2.8390 +2.00

七天 3.2030 3.1610 +4.20

三个月 4.6420 4.6495 -0.75