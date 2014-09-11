中国债市动态：现券不脱稳势，公开市场净回笼及CPI数据影响均不大

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透北京9月11日 - 中国银行间市场周四早盘现券仍较矜持，整体不脱稳势。交易员指出，公开市场本周终结净投放转为净回笼，但资金面实际情况不断转暖；甫公布的CPI等数据低于预期，但对市场影响力一般。
主要受翘尾因素减弱影响，中国8月CPI同比涨幅降至四个月低点，而经济增长疲弱导致总需求对通胀的拉抬作用有限。业内人士表示，未来中国通胀预计继续保持温和，有利于货币政策偏于宽松。
“公开市场结果出来市场没啥反应，然后9点半发了数据之后，有些人出来买长端国债和国开债，不过收益率没怎么动，现券整体还是比较僵持。”上海一大型银行交易员称。
他并指出，高层表态不断强调定向调控，这样市场对未来政策面难有更高期待，不过还是关注未来几天可能公布的8月金融数据情况。
北京一银行交易员认为，本周公开市场虽转为净回笼，但力度仅50亿元，对流动性实质和机构心理都难有影响。
今日开始有转债申购冻结资金陆续解冻，中国银行间市场周四资金供给较上日出现改善，除国开行继续放水外，其他部分大行及股份制银行等也加入出资行列。加之公开市场操作维持温和力度，机构对流动性压力感觉减轻。
央行公开市场今日进行了100亿元人民币正回购操作，期限14天，利率持平在3.70%。较周二减少50亿元。据此计算，本周公开市场将小幅净回笼50亿元。
剩余期限约9.3643年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.9500%/4.9200%，上交易日尾盘为4.9450%/4.9300%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.364元，较上日结算价跌0.006元，或0.01%。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT