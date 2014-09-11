台湾汇市：台币实质交易盘初既有区间整理，韩元开低幅度符合预期

路透台北9月11日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易区间偏弱。交易员指出，短线国际美元涨势依旧，本周休市三天的韩元今日开低幅度符合市场预期，令台币实质交投维持既有区间趋弱整理。

韩元兑美元 周四早盘下跌超过1%，韩国金融市场过去三日因假期而休市，这段期间美元在全球上涨，韩元在今日本地市场恢复交易之后补跌。韩元兑美元 低见1,035.4，上一个交易日9月5日的收盘价为1,024.2。

汇银人士表示，盘初外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明确交投方向，场上主要消化出口商在29.980上方的抛汇卖需，而进口商则在29.980下方美元买汇意愿仍高，带动盘初交投活络。

“ 韩元开低幅度符合预期，台币实质交投前几天已经反应。”一位本地银行交易人士说。

本地时间10:03附近，交易员表示，台北外汇成交量为2.14亿美元，交投仍活络，上日同时段因受惠于军款买汇而爆增至4.61亿美元。台股加权股价指数 则是走跌0.14%。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.967-29.987，上交易日主要区间在29.950-29.986。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩大，但仍接近价平附近；一个月远汇报价 暂报在29.970/29.983左右，上日纽约盘收在29.965。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.965-30.000

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