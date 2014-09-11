盖茨基金会承诺提供五千万美元对抗埃博拉疫情

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kate Kelland

路透伦敦9月10日 - 盖茨基金会周三承诺提供5,000万美元帮助控制西非埃博拉疫情。此次埃博拉疫情已经导致近2,300人丧生。

盖茨基金会称，将立即向联合国机构和国际组织发放资金，帮助他们购买补给、加强在受影响国家的应急反应。

盖茨基金会还将与公共和民间合作伙伴一起加速药物、疫苗和诊断技术的开发，这些可能有助于治疗埃博拉患者和防止病毒进一步扩散。

“我们正在紧急地与合作伙伴们寻找最有效的帮助他们挽救生命、阻止病毒传播的方法，”盖茨基金会首席执行官Sue Desmond-Hellmann在声明中称。

盖茨基金会全球发展负责人Chris Elias在接受电话采访时表示，该基金会在未来几天将评估如何最好地使用资金。

他指出，一部分资金将用于最严重和紧急的需要，另一部分资金将被投入更长期的治疗和防止未来疫情爆发的研究。（完）