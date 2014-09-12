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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:40 BJT

《香港重要政经日程》--9月12日-9月18日

================== 今日重要政经消息=================

9月12日（周五）

-- 新鸿基地产 公布全年业绩。

-- 公布8月份外汇基金境外资产数字。

-- 中国金融国际 公布全年业绩。

--10:00 维达国际 股东特别大会。

--11:30 招商局置地 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

9月15日（周一）

-- 时代集团 公布全年业绩。

*--09:00 金管局与财资市场公会合办2014年财资市场高峰会。

9月16日（周二）

*-- 阳光房地产基金 公布全年业绩。

*-- 中国天溢控股 公布全年业绩。

--09:00 国药控股 在中国举行股东特别大会。

--10:00 利标品牌 股东特别大会。

*--14:30 香港贸易发展局发布调查报告。

*9月17日（周三）

-- 天然乳品 公布全年业绩。

-- 堡狮龙 公布全年业绩。

9月18日（周四）

*-- 公布6-8月失业率。

--10:00 中国诚通发展 股东特别大会。

--16:00 万达商业地产 股东特别大会。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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