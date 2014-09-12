《香港重要政经日程》--9月12日-9月18日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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================== 今日重要政经消息=================
9月12日（周五）
-- 新鸿基地产 公布全年业绩。
-- 公布8月份外汇基金境外资产数字。
-- 中国金融国际 公布全年业绩。
--10:00 维达国际 股东特别大会。
--11:30 招商局置地 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
9月15日（周一）
-- 时代集团 公布全年业绩。
*--09:00 金管局与财资市场公会合办2014年财资市场高峰会。
9月16日（周二）
*-- 阳光房地产基金 公布全年业绩。
*-- 中国天溢控股 公布全年业绩。
--09:00 国药控股 在中国举行股东特别大会。
--10:00 利标品牌 股东特别大会。
*--14:30 香港贸易发展局发布调查报告。
*9月17日（周三）
-- 天然乳品 公布全年业绩。
-- 堡狮龙 公布全年业绩。
9月18日（周四）
*-- 公布6-8月失业率。
--10:00 中国诚通发展 股东特别大会。
--16:00 万达商业地产 股东特别大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)