表格：德国8月CPI终值较上月持平，较上年同期增长0.8%

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透柏林9月11日 - 德国联邦统计局周四公布：
* 8月消费者物价指数(CPI)终值为较上月持平，较上年同期增长0.8%(前值分别为持平和增长0.8%)
* 8月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上月持平，较上年同期增长0.8%(前值分别为持平和增长0.8%)
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 持平 +0.8 107.0
食品和饮料 -0.4 +0.5 110.9
烟酒类 +0.3 +2.3 110.3
服装鞋帽 +2.6 +1.9 103.1
房租,能源和水 持平 +0.9 108.6
家具和其它家计用品 -0.1 +0.5 102.4
保健用品 +0.1 +2.5 102.0
运输 -0.4 -0.1 108.1
通讯 -0.2 -1.4 92.0
娱乐 持平 +0.8 106.9
教育 持平 -2.8 93.5
餐饮和外宿 持平 +2.0 108.4
其它商品和服务 持平 +1.5 106.2(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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