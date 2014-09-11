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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 14:12 BJT

表格：德国8月CPI终值较上月持平，较上年同期增长0.8%

路透柏林9月11日 - 德国联邦统计局周四公布：

* 8月消费者物价指数(CPI)终值为较上月持平，较上年同期增长0.8%(前值分别为持平和增长0.8%)

* 8月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上月持平，较上年同期增长0.8%(前值分别为持平和增长0.8%)

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 持平 +0.8 107.0

食品和饮料 -0.4 +0.5 110.9

烟酒类 +0.3 +2.3 110.3

服装鞋帽 +2.6 +1.9 103.1

房租,能源和水 持平 +0.9 108.6

家具和其它家计用品 -0.1 +0.5 102.4

保健用品 +0.1 +2.5 102.0

运输 -0.4 -0.1 108.1

通讯 -0.2 -1.4 92.0

娱乐 持平 +0.8 106.9

教育 持平 -2.8 93.5

餐饮和外宿 持平 +2.0 108.4

其它商品和服务 持平 +1.5 106.2(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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