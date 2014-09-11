台湾汇市：台币连四跌收于近一个月低位,随主要亚币趋贬整理

* 台币连四日微跌续创一个月收盘低位 * 韩元收跌逾1%拖累台币实质交投逼近30元 * 出口商在30元上方抛汇卖压涌现 * 明日实质交易暂估在29.970-30.010 路透台北9月11日 - 台币兑美元 周四连续第四日微跌，收创近一个月 收盘低位。交易员认为，短线国际美元涨势依旧，拖累台币随主要亚币表现疲弱，其中本周 休市三天的韩元一开市就收跌逾1%，带动台币实质交投向30元整数关卡扣关。 韩元兑美元 周四触及五周低点，此前在周一到周三期间因中秋节休市。韩元兑美 元 周四在当地盘收报1,036.1，上周五收在1,024.2。 汇银人士指出，苏格兰独立公投等国际地缘政治不安，支撑国际美元维持强势，海外ND F一周天期美元/台币的换汇点仍为小幅溢价，部分外资偏向汇出致台币实质交投向30元靠拢 ，而出口商在30元上方抛汇卖盘涌现，稍有收敛台币主交投回到30元下方整理。 “接下来就看美元强度，再看台股表现。〞一位当地民营银行交易人士说。 交易员普遍认为，由于出口商在台币靠向30元附近的抛汇卖需仍旺盛，台币实质交投要 有效跌破30元并不容易，后续关注国际美元涨势能否持续，及牵动外资动向的台股走势。 今日台币连续第四个交易日收在30元上方，创近一个月收盘低位，前波收盘低位为8月1 3日的30.065。台币今日主要交易区间在29.967-30.002，上日交易区间在29.951-29.986。 交易员并预估明日台币主要交投区间在29.970-30.010。 台湾股市周四收跌0.37%，随亚股略微走疲；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股 卖超14.94亿台币，连续两个交易日卖超共计119.04亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 较上日尾盘变化不大，仍徘徊在价平附近，一个月远汇报价 尾盘在29.965/29 .985左右，上日纽约盘收在29.965。 菲律宾披索周四在海外市场延续涨势，此前该国央行上调了指标利率和特别存款账户的 利率。这是菲律宾央行应对通胀力度最大的措施。 本周全球重要经济事件与数据包括： 9/11(四)：中国8月工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数、德国8月CPI和 HICP终值、法国8月HICP终值； 9/12(五)：欧元区第二季就业人口、7月工业生产、美国8月进出口物价、8月零售销售 、韩国央行利率决定； 9/13(六)：中国8月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、以及房地产投 资和销售情况月度报告。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.060 30.025 29.967-30.060 30.035 7.29 10.92 元太外汇经纪公司 30.058 30.022 29.968-30.058 30.032 3.29 5.61 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.140/-0.120 -0.135/-0.115 (完)