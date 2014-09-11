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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 16:04 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月11日

路透伦敦9月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种          最新库存          变动
    铜            155,775          +150
    锡             10,210        -1,085
    铅            225,425          +500
    锌            755,975           -75
    铝          4,729,925       -12,250
    镍            332,460          +480
  铝合金           31,100          持平
  NASAAC           65,900          -560
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据      库存分布               品种    库存数据          库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅      MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡      MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金      MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA      MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 田建华; 审校 杜明霞)
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