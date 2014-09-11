《全球主要央行动态》--9月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月4日-9月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

旧金山联邦储备银行发表的研究报告显示，投资者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，而且仅会更缓慢升息。

费城联储总裁普洛瑟继续敦促联储改变有关货币政策的措辞，以反映经济改善的状况，并为央行较预期提前升息铺路。普洛瑟警告称，一味等候有延误升息时机的风险。

波士顿联储总裁罗森格伦称，联储应停止发布政策调整时间指引。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，美国利率水平过高，论据是通胀率偏低、且失业率仍高得令人无法接受。柯薛拉柯塔表示，“利率水平还不够低。”他说，美联储一直未能实现充分就业和通胀率2%的双重目标，这说明利率仍比应有的水准高。

美联储理事塔鲁洛表示，美联储计划降低银行对短期融资的依赖，对大型银行的资本要求会比全球公认的规则更严格。

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，美联储需要调整对利率的前瞻性指引，这样才能更好反映出联储在实现经济目标方面的进展。她认为美联储应当恢复至更加正常的政策，不过她也表示庞大的资产负债表会给正常化过程增加难度。

**日本**

交易商称，日本央行周二购买的三个月期国库券规模超过了债券赎回规模，实际上等于向市场提供贷款。央行首度以负收益率购买公债，突显出其不计任何代价来促通胀的决心。由于央行官员不能透露具体的交易情况，所以他们不会确认是否以负收益率购买公债。但央行显然对以负收益率购债没有顾虑。

日本央行总裁黑田东彦称，将根据需要尽可能长时间实行质化量化宽松(QQE)，以实现通胀目标。他并表示央行将与政府保持密切沟通。

日本央行副总裁岩田规久男重申，决策者相信经济可以从深度下滑中复苏。他并表示，随着4月消费税上调的影响减退，家庭和企业将会增加支出。他承认出口疲弱以及增税造成家庭负担加重，是经济前景所面临的风险，但他认为全球需求及薪资的上升将令日本经济继续温和复苏。

日本央行8月政策会议记录显示，多数委员称如有必要，日本央行应继续量化宽松(QE)政策以实现2%的通胀目标。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。该央行将指标再融资利率从0.15%降至0.05%，隔夜存款利率则进一步调降至负0.2%。“会上讨论了量化宽松(QE)，”欧洲央行总裁德拉吉谈及出台QE的可能性时表示。德拉吉宣布了资产支持证券(ABS)和担保债券的购买计划，以帮助缓解欧元区的信贷状况。欧洲央行最新经济成长预估显示，今年成长速度料放缓，增速仅为0.9%，2015年加速至1.6%。央行还把今年的通胀率预估下调至0.6%，并预计2015年升至1.1%，仍远低于央行接近但低于2.0%的通胀率目标。德拉吉表示，倘若通胀率看起来可能停留在过低水准过长时间，央行管理委员会一致同意将动用其他“非常规工具”

欧洲央行执委会成员莫尔许称，购买ABS/担保债券计划不应被等同于量化宽松政策。莫尔许表示欧洲央行购买公债还会带来制度上的和法律上的问题；且鉴于目前公债收益率较低，实施量化宽松政策的效果也无法保证。

欧洲央行管委会委员维斯科，欧洲央行应当准备好在必要时实施进一步举措，确保货币环境的稳定。

欧洲央行执委科尔表示，欧元区决策者需要动用一切可用工具来支撑经济。科尔还谈到“条件允许的国家”利用财政政策支撑经济的可能性。“但最重要的仍是结构性改革。”另外科尔称，欧元强势是再度放宽货币政策的理由。

英国央行维持利率不变，尽管国内外经济复苏风险仍存，但英国经济持续升温。英国央行货币政策委员会(MPC)维持指标利率在0.5%不变，自金融危机最严重之际下调到该水准之后，利率已经维持不变逾五年时间。英国央行表示，将会维持资产购买规模在3,750亿英镑不变，并将把本月到期的144亿英镑的公债进行再投资。

英国央行总裁卡尼表示，如果就业市场持续从金融危机中复苏，英国央行可能会在明年春季开始升息。他表示，英国央行将密切关注年底薪资谈判的结果，并从人们入职起薪的增长中“找到指引”。卡尼重申了英国央行决策者的观点，即就业市场劳动力闲置程度相当于英国经济产出的1%左右，并预计明年中期之前薪资增幅不会超过通胀率。卡尼重申英国央行的信息，即当加息的时机来临，利率只会逐步上升，并且最后可能低于金融危机前的平均水平。

瑞士央行在一份声明中再次强调，为守住瑞郎兑欧元1.20的上限，愿意在必要时采取进一步措施，其中包括实施负利率。

**中国**

中国人民银行研究局首席经济学家马骏在参加2014夏季达沃斯“中国前景展望”分论坛时表示，中国出口增长还是比较好的，但经济还存在下行风险，主要是房地产销售比较疲弱，房地产投资可能会进一步放缓。他认为，由于微刺激的效果显现，铁路和棚改等投资也在加速。但中国经济也面临一些下行的风险，主要是房地产销售比较疲弱，可能导致房地产投资进一步放缓。但是中国还是有政策来保持今后经济增长的总体稳定的。

**新西兰**

新西兰央行将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示央行将保持观望一段时间再恢复升息，因经济成长放缓以及通胀压力疲弱。新西兰央行称将有一段利率评估期，但称将有必要进一步收紧政策。央行表示，房价上涨速度放缓，CPI通胀仍然温和，将密切关注新西兰元对进口价格回落作何反应。央行指出，新西兰元强势仍将是重大阻力，新西兰元汇价仍然不合理且不可持续，预计新西兰元将进一步大幅走软。

**其他**

俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva称，该国央行准备好采取“非常规措施”，以抵消欧盟可能对俄采取的新制裁的影响。

台湾央行周二称，即日起放宽台资银行海外分行可申请对境内外法人、海外金融机构、台资银行海外分行及总行办理台币无本金交割新台币远期外汇业务(NDF)业务。市场认为，这不但有助银行海外分行业务范围，提升国际竞争力，更是近年外汇市场的一大开放。

国际主要央行公开市场操作一览............

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......