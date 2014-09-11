中国经济：地方已批复城市轨道交通建设项目25个，总投资逾3,300亿元

路透北京9月11日 - 中国国家发改委政策研究室副主任杨洁称，自去年5月份发改委将相关核准权限下放地方后，已有重庆、厦门等14个城市批复城市轨道交通建设项目25个，涉及总投资3,300多亿元人民币。

中国政府网援引她的话表示，目前中国企业投资项目实行核准管理的已不到20%，今年将在去年发布实施的核准目录基础上再一次进行修订，初步核算此后需要报中央层面核准的审批项目将在去年的基础上再减少40%。

“总体上讲，去年取消下放的这些核准事项，大部分是企业和地方投资意愿比较强的领域，投资金额大，就业带动力强，含金量比较高。”她称。

国务院8月19日在常务会议上称，为便利企业投资经营，再取消和下放87项含金量高的审批事项；并将有序放开市场准入，支持合伙制、有限合伙制科技服务企业发展。