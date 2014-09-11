中国新债：广发银行将于下周二招标100亿元固息二级资本债，期限10年

路透上海9月11日 - 中国股份制银行--广发银行股份有限公司周四公告称，将于下周二(16日)招标发行至多100亿元人民币固息二级资本债券，期限10年，募集资金将用于充实二级资本。

该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权；起息日和缴款日同为9月17日，发行期限为9月16日-9月17日。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AAA级，本期债的信用等级为AA+；中信证券、瑞信方正证券、东方花旗证券和广发证券为联合主承销商。

工农中建交五大银行8月均已完成了二级资本债的发行，发行规模介于200-300亿元不等，此外多家股份制银行今年也都已完成发行。

截至2013年末，广发银行资产达1.47万亿元，资本充足率9.00%，不良贷款率0.87%；当年实现净利润115.83亿元。

“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)

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