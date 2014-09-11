中国经济：出口情况较好，但房地产投资可能再放缓--央行研究局经济学家

路透北京9月11日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏在参加2014夏季达沃斯“中国前景展望”分论坛时表示，中国出口增长还是比较好的，但经济还存在下行风险，主要是房地产销售比较疲弱，房地产投资可能会进一步放缓。

他提供给路透的文章称，从出口增长的角度来看，最近两个月的同比增速分别是14.5%和9.4%，考虑到基数效应，还是比较好的。

他认为，由于微刺激的效果显现，铁路和棚改等投资也在加速。但中国经济也面临一些下行的风险，主要是房地产销售比较疲弱，可能导致房地产投资进一步放缓。但是中国还是有政策来保持今后经济增长的总体稳定的。

另外需要强调的一点是，尽管GDP增长有所放缓，但就业形势还不错，失业率呈现下降趋势，劳动力市场的供求关系在改善。

对于中国经济的结构转型，马骏表示，中国未来的结构调整将加速，其中包括从制造业为主导的增长模式转到服务业主导的模式，这反映出了消费者偏好的变化，也反映出了人口结构的变化。

有关人口预测估计，中国的老龄人口在今后的15年将会增加70%，因此作为服务业一部分的医疗行业将会非常快速地发展。第二个重要的结构性变化是能源结构将从以常规煤炭为主转向更多地消费清洁能源，包括天然气、风能、太阳能。另外，通过创新来提高附加值，对冲劳动力成本快速上升和劳动密集型制造业外移的压力，也是中国结构转型的一个重要内容。

他认为，中国的经济结构变化，将对世界其他国家产生影响。由于中国劳动力成本进一步上升，一些劳动密集型产业转向其他新兴市场，包括印度、孟加拉国、越南，可以促进这些国家的增长，尤其它们的制造业和交通运输业的发展。

同时中国将进一步变成资本输出的国家，包括未来通过金砖五国银行和亚洲基础设施投资银行的渠道。另外中国还将是世界最大的清洁技术的消费和进口国。