台湾债市：RP利率持稳资金宽裕依旧，跨月交易已积极询价

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透台北9月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持平。市场资金平稳充裕，投信基金到期续做没有问题，甚至仍有部分多钱的基金入场找券，资金相当充裕。
不过，他们表示，由于明日将有214亿台币公司债交割，估计寿险、基金可能将部分资金抽回，但是否因此令资金面有所变化，仍待观察。
〞今天还有基金找不到券，我们(调度)很早就结束了，〞一位证券商交易员说。
他们也表示，时序逐渐进入9月中旬，目前已积极找寻跨月的附条件交易对手，以便令资金到期可分流至9月季底过后。一般而言，季底是企业用钱高峰，银行也因财报问题而减少跨月拆出交易，常令资金不易调度，利率或有走扬机会。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，与上日相似；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，亦同上日。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。均同于上日。
周五将有中油及台塑石化 公司债发行，金额分别为154亿及60亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT