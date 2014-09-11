台湾债市：RP利率持稳资金宽裕依旧，跨月交易已积极询价

路透台北9月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持平。市场资金平稳充裕，投信基金到期续做没有问题，甚至仍有部分多钱的基金入场找券，资金相当充裕。

不过，他们表示，由于明日将有214亿台币公司债交割，估计寿险、基金可能将部分资金抽回，但是否因此令资金面有所变化，仍待观察。

〞今天还有基金找不到券，我们(调度)很早就结束了，〞一位证券商交易员说。

他们也表示，时序逐渐进入9月中旬，目前已积极找寻跨月的附条件交易对手，以便令资金到期可分流至9月季底过后。一般而言，季底是企业用钱高峰，银行也因财报问题而减少跨月拆出交易，常令资金不易调度，利率或有走扬机会。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，与上日相似；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，亦同上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。均同于上日。