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债券 | 2014年 9月 11日 星期四 11:55 BJT

背景资料：美联储将对货币政策正常化策略进行调整

**资产负债表再投资**

美联储目前是将到期债券的资金进行再投资于4.4万亿美元的资产组合。多数美联储官员现在都认为应该等到第一次升息之后，再开始削减或是终止这些再投资。2011年时，终止再投资被美联储视为货币政策正常化的第一步，应该实施于利率调升以前。

**资产出售**

多数美联储官员并不想通过直接出售来削减对资产支持证券(ABS)的持有量，而是更希望随着证券到期或是购房者提前还款，使得投资组合规模自然而然的缩减。2011年时，美联储构想则是一旦启动升息，就开始出售ABS，在三到五年期间将这类证券从资产负债表中清除。（完）

(编译 李爽/杜明霞/高琦 审校)
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