背景资料：美联储将对货币政策正常化策略进行调整

美联储目前是将到期债券的资金进行再投资于4.4万亿美元的资产组合。多数美联储官员现在都认为应该等到第一次升息之后，再开始削减或是终止这些再投资。2011年时，终止再投资被美联储视为货币政策正常化的第一步，应该实施于利率调升以前。