背景资料：美联储将对货币政策正常化策略进行调整

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
**资产负债表再投资**
美联储目前是将到期债券的资金进行再投资于4.4万亿美元的资产组合。多数美联储官员现在都认为应该等到第一次升息之后，再开始削减或是终止这些再投资。2011年时，终止再投资被美联储视为货币政策正常化的第一步，应该实施于利率调升以前。
**资产出售**
多数美联储官员并不想通过直接出售来削减对资产支持证券(ABS)的持有量，而是更希望随着证券到期或是购房者提前还款，使得投资组合规模自然而然的缩减。2011年时，美联储构想则是一旦启动升息，就开始出售ABS，在三到五年期间将这类证券从资产负债表中清除。（完）
(编译 李爽/杜明霞/高琦 审校)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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