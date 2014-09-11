中国新债：国开行下周二将招标发行180亿元固息债，期限三、五、七和10年

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透上海9月11日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(9月16日)招标发行四期固息金融债，总额不超过180亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债中，五年期为新发品种，为今年第24期金融债；三年为20期债 的第五次增发，七年为21期债 的第四次增发，10年为22期债 的第三次增发。
具体发行条款如下：
第20、21、22期增发和24期新发
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发行上限 3/5年：50亿元；7/10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：9月16日上午9:30-10:30
7/10年：9月16日上午9:30-11:10
招标方式 3/7/10年：单一价格(荷兰式)
5年：单一利率(荷兰式)
缴款日 9月19日
起息日 3/7年：8月7日
5年：9月19日
10年：8月21日
分销期 9月18日-9月19日
上市日 9月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here
(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT