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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 11:38 BJT

中国新债：国开行下周二将招标发行180亿元固息债，期限三、五、七和10年

路透上海9月11日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(9月16日)招标发行四期固息金融债，总额不超过180亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债中，五年期为新发品种，为今年第24期金融债；三年为20期债 的第五次增发，七年为21期债 的第四次增发，10年为22期债 的第三次增发。

具体发行条款如下：

第20、21、22期增发和24期新发

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发行上限 3/5年：50亿元；7/10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：9月16日上午9:30-10:30

7/10年：9月16日上午9:30-11:10

招标方式 3/7/10年：单一价格(荷兰式)

5年：单一利率(荷兰式)

缴款日 9月19日

起息日 3/7年：8月7日

5年：9月19日

10年：8月21日

分销期 9月18日-9月19日

上市日 9月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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