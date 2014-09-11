《热点透视》进入欧盟执委团队，英国人和法国人也得夹起尾巴

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon

路透伦敦9月10日 - 由一名英国人来监督金融服务业，让一位法国人负责执行财政纪律。听完新当选的欧盟执委会主席贾克公布团队名单，顿然感觉就好像狐狸进了鸡窝。

希尔是英国首相卡梅伦派往欧盟担任执委的疑欧派人士，将在执委会负责监管金融服务和资本市场联盟。法国财政部长莫斯可维西将主管经济和财政事务以及税务与海关问题。就在他获得任命的同一天，法国再度承认无法达成预算赤字目标。

对希尔的任命是伸给卡梅伦的橄榄枝，后者曾在今年稍早反对任命贾克出任欧盟执委会主席，但未能如愿。选择莫斯可维西则是给德国一个小小冷落，法国39年来未能实现预算平衡，却任用法国特使主掌财政，这其中的讽刺意味可不会让德国人开心。

这两个人都有同样一个地方让人担心，那就是他们在履行自己的使命时会不会出工不出力。希尔获得任命前英国刚刚爆出一系列银行业丑闻，未来必定经常被人质疑，他是否只考虑对伦敦金融城有益，而罔顾欧盟和欧元区的利益。莫斯可维西则会不断被攻击，重视财政弹性更甚于财政整顿，而这种立场比较符合南欧国家的利益。

然而，这种忧虑是忽略了两个抵消因素。首先，两位执委都将在贾克设计的新体系下工作。在这个体系中，副主席拥有较大权力，这两位执委实际上都要向副主席报告，尽管欧盟创始条约坚持所有执委地位平等。政策提案将由两位副主席负责审查，他们是拉脱维亚前总理东布洛夫斯基和芬兰前总理卡泰宁。其次，希尔和莫斯可维西可能会很快进入角色。就算只是为了取信大家，他们也不得不证明自己是独立的，不会受本国政府和以往经历的掣肘。现在最要紧的是看他们下一步做什么，而不要看他们从哪里来。(完)