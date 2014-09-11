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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 11:37 BJT

韩国股市：早盘小跌，审慎观望韩国及美国央行会议

路透首尔9月11日 - 韩国股市周四早盘小跌，在周五韩国央行会议，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周会议之前，投资人态度谨慎。

0202 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.3%，至2,043.88点。

苹果相关个股跳升，因该公司周二发表备受期待的iPhone 6，推升韩国的苹果主要晶片与面板供应商股价。

SK海力士 劲涨3.9%，LG显示器 上涨2.2%。

现代汽车 下跌1.8%，因投资人益发忧心日圆贬值可能提高日本同业对手价格竞争力。(完)
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