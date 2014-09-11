韩国股市：早盘小跌，审慎观望韩国及美国央行会议

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透首尔9月11日 - 韩国股市周四早盘小跌，在周五韩国央行会议，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周会议之前，投资人态度谨慎。
0202 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.3%，至2,043.88点。
苹果相关个股跳升，因该公司周二发表备受期待的iPhone 6，推升韩国的苹果主要晶片与面板供应商股价。
SK海力士 劲涨3.9%，LG显示器 上涨2.2%。
现代汽车 下跌1.8%，因投资人益发忧心日圆贬值可能提高日本同业对手价格竞争力。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT