《国际主要央行公开市场操作一览》--9月11日

路透上海9月11日 - 美联储(FED)7月29日-30日议息会议后发布声明，将每月购债规模由350亿美元缩减至250亿美元，仍势将在今秋结束购债，并重申在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的；同时上调了对美国经济的评估，但再度确认不急于升息。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/10 买入通膨保值债券 4.33 01/15/2019 - 02/15/2044

9/8 买入公债 10.53 02/15/2036 - 08/15/2044

9/4 买入公债 16.16 09/30/2018 - 05/31/2019

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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9/10 隔夜逆回购 -1,602.99 0.05%

9/9 隔夜逆回购 -1,686.07 0.05%

9/8 隔夜逆回购 -1,804.93 0.05%

9/5 三天逆回购 -1,601.86 0.05%

9/4 隔夜逆回购 -1,605.34 0.05%

在2014年8月13日-9月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约210亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--旧金山联邦储备银行发表的研究报告显示，投资者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，而且仅会更缓慢升息。

--费城联储总裁普洛瑟继续敦促联储改变有关货币政策的措辞，以反映经济改善的状况，并为央行较预期提前升息铺路。普洛瑟警告称，一味等候有延误升息时机的风险。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/10 七天期反向交易 0.75亿美元 0.59%(固定利率)

9/9 七天期反向交易 1,107.02 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。该央行将指标再融资利率从0.15%降至0.05%，隔夜存款利率则进一步调降至负0.2%。

--欧洲央行执委会成员莫尔许称，购买ABS/担保债券计划不应被等同于量化宽松政策。莫尔许表示欧洲央行购买公债还会带来制度上的和法律上的问题；且鉴于目前公债收益率较低，实施量化宽松政策的效果也无法保证。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 150,930

上周三 150,740

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当期变化 +190

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--交易商称，日本央行周二购买的三个月期国库券规模超过了债券赎回规模，实际上等于向市场提供贷款。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,211.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,243亿相较，存单发行余额减31.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行6,242.5亿台币存单。与当日存单到期金额6,102.5亿相较，存单发行余额增140亿。