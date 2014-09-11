澳新汇市：澳元因就业数据强劲而反弹，新西兰元跌至七个月低点

澳元在强劲的澳洲就业数据公布后跳涨0.005美元至0.9218的高点。澳洲8月新增就业人口12.1万人，为至少30年来最大增幅，且远高于预期的增加1.2万。8月失业率降至6.1%，再度优于预期的6.3%，扭转了7月意外增至6.4%的趋势。这份令人意外的强劲报告应该会消除市场近期对经济力道的担忧。

“这份超强劲的报告释放出的一个关键正面因素就是，缓解了大家对于就业市场的忧虑。”CommSec的分析师Savanth Sebastian说道，“澳洲央行势必感觉更舒服了一些。很明显，决策者目前无需朝任何一个方向调整利率。”

不过，澳元在0.92美元上方遭遇强大阻力，最新报约0.9184，日内涨幅为0.3%。技术面看起来依然偏空，交易商认为如果澳元上攻主要阻力区域0.9225/40的努力失败，料将引发更深的跌幅。

澳元本周已经跌去逾0.02美元，并触及3月末以来的最低点0.9113。澳元的压力大多来自美元全线走强以及市场波动率增加，波动上升导致投资者削减巨大的利差交易仓位。

鉴于就业报告的提振作用，澳元兑日圆和欧元都升向近期高点。澳元/日圆 最新报98日圆，周一曾升到98.83，为逾一年来最高位。欧元 下跌0.005澳元，报1.4047澳元，仅略高于上周触及的14个月低点1.3854。

新西兰元兑美元 下跌约35个点子，至0.8180美元，为2月以来最低位，之后回升至0.8200左右。

新西兰元贸易加权指数触及六个月低点78.35。（完）

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