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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 11:51 BJT

中国证券：创业板股票年底有望入选沪深300、中证500等成份指数

路透北京9月11日 - 中国中证指数有限公司周四宣布，上市时间满三年的创业板股票具备沪深300、中证500等成份指数样本空间资格，将于下次样本股定期调整的12月15日实施，届时沪深300、中证500、中证800等规模指数中有望首度出现创业板股票的身影。

网站新闻稿称，创业板市场经过近五年发展已成为中国资本市场重要组成部分。境内外广泛市场调研显示，机构投资者对于创业板股票入选沪深300等成分指数持积极肯定态度。

数据显示，截止2014年8月底，创业板共有上市公司387只，总市值和成交金额分别约为1.96万亿和215亿元人民币，股票数量、规模、成交占比在全市场中分别约为15.3%、7.3%和10.7%，占比均逐年大幅提高。

深市创业板指数P 早盘收涨1.259%，走势强于深证成指 的0.382%涨幅。(完) (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
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