中国证券：创业板股票年底有望入选沪深300、中证500等成份指数

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透北京9月11日 - 中国中证指数有限公司周四宣布，上市时间满三年的创业板股票具备沪深300、中证500等成份指数样本空间资格，将于下次样本股定期调整的12月15日实施，届时沪深300、中证500、中证800等规模指数中有望首度出现创业板股票的身影。
网站新闻稿称，创业板市场经过近五年发展已成为中国资本市场重要组成部分。境内外广泛市场调研显示，机构投资者对于创业板股票入选沪深300等成分指数持积极肯定态度。
数据显示，截止2014年8月底，创业板共有上市公司387只，总市值和成交金额分别约为1.96万亿和215亿元人民币，股票数量、规模、成交占比在全市场中分别约为15.3%、7.3%和10.7%，占比均逐年大幅提高。
深市创业板指数P 早盘收涨1.259%，走势强于深证成指 的0.382%涨幅。(完) (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT