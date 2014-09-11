更新版 2-中国汇市：人民币即期平盘报收，逢整数关口短期料窄幅盘整

* 人民币即期平盘告收 * 中间价稍事回落，结束前两日快速上涨 * 整数关口之际，短期窄幅盘整可能性偏大 (新增报价和评论) 路透北京9月11日 - 中国人民币兑美元 周四收平，隔夜美元保持高位振荡， 中间价亦结束两天连续快速上涨势头稍做回调，即期汇率低开后跌幅在净结汇驱动下收窄， 最终收平。 交易员认为，在美元走强、非美货币趋弱的背景下，中间价近日快速上行有引导人民币 稳中有升的意图。不过中间价连续两天跳升后已接近6月以来中间价波动区间下沿6.14元， 进一步上行可能令市场升值预期过强。 他们认为，目前来看即期汇率在6.13元整数关还是遇到包括大行购汇在内的升值阻力， 短期窄幅盘整可能性偏大。早间公布的通胀数据则无明显影响。 “非美货币大幅下跌，央行应该是挺怕看到出现资金外流的，所以可能也是想引导人民 币持稳。”一外资行交易员说，美元走强、国内经济数据趋弱都会使资金产生外流意愿。 她并认为，市场价格昨天和今天都在6.13元附近遇到阻力，市场也比较谨慎，后期走势 仍要看贸易情况，市场并未出现明显的干预痕迹，中间价短期亦没有太多走升的必要。 主要受翘尾因素减弱影响，中国8月CPI同比涨幅降至四个月低点，而经济增长疲弱导致 总需求对通胀的拉抬作用有限。业内人士表示，未来中国通胀预计继续保持温和，有利于货 币政策偏于宽松。 全球汇市方面，美元兑日圆周四早盘稳定在接近六年高点的水平，美元兑新西兰元发力 冲向七个月最高。新西兰央行称新西兰元当前水平“不适当且不可持续”之后，新西兰元下 跌。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<C NY=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1300 6.1299 0.00% 中间价 6.1453 6.1425 -0.05% 成交额 135亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.26% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 42 6.1293 6.1335 2014年来即期升贬值幅度 -1.24% 1年期美元/人民币掉期升水 1290 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :27 1年期NDF 6.2250/80 6.217 CNH即期 6.1344/64 6.1325 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)