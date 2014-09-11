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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 17:44 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期平盘报收，逢整数关口短期料窄幅盘整

* 人民币即期平盘告收
    * 中间价稍事回落，结束前两日快速上涨
    * 整数关口之际，短期窄幅盘整可能性偏大

 (新增报价和评论)
    路透北京9月11日 - 中国人民币兑美元 周四收平，隔夜美元保持高位振荡，
中间价亦结束两天连续快速上涨势头稍做回调，即期汇率低开后跌幅在净结汇驱动下收窄，
最终收平。
    
    交易员认为，在美元走强、非美货币趋弱的背景下，中间价近日快速上行有引导人民币
稳中有升的意图。不过中间价连续两天跳升后已接近6月以来中间价波动区间下沿6.14元，
进一步上行可能令市场升值预期过强。
    
    他们认为，目前来看即期汇率在6.13元整数关还是遇到包括大行购汇在内的升值阻力，
短期窄幅盘整可能性偏大。早间公布的通胀数据则无明显影响。
    
    “非美货币大幅下跌，央行应该是挺怕看到出现资金外流的，所以可能也是想引导人民
币持稳。”一外资行交易员说，美元走强、国内经济数据趋弱都会使资金产生外流意愿。
    
    她并认为，市场价格昨天和今天都在6.13元附近遇到阻力，市场也比较谨慎，后期走势
仍要看贸易情况，市场并未出现明显的干预痕迹，中间价短期亦没有太多走升的必要。

    主要受翘尾因素减弱影响，中国8月CPI同比涨幅降至四个月低点，而经济增长疲弱导致
总需求对通胀的拉抬作用有限。业内人士表示，未来中国通胀预计继续保持温和，有利于货
币政策偏于宽松。 
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周四早盘稳定在接近六年高点的水平，美元兑新西兰元发力
冲向七个月最高。新西兰央行称新西兰元当前水平“不适当且不可持续”之后，新西兰元下
跌。 
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<C
 NY=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                   
 在岸市场人民币兑美元       今日           上日    升贬
 即期成交价格               6.1300         6.1299  0.00%
 中间价                     6.1453         6.1425  -0.05%
 成交额                     135亿美元              
                                                   
 日内相对于中间价最大波幅   0.26% (上限±  日高    日低
                            2%)                    
 日内波动幅度(pips)         42             6.1293  6.1335
 2014年来即期升贬值幅度     -1.24%                 
 1年期美元/人民币掉期升水   1290                   
                                                   
                                                   
 离岸人民币市场,北京时间17  今日           上日    
 :27                                               
 1年期NDF                   6.2250/80      6.217   
 CNH即期                    6.1344/64      6.1325  
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)
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