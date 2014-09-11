香港新债：长城资管首涉国际债市发5亿美元债，票息较指导价降30个BP

路透香港9月11日 - 中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司周三首次涉足国际债券市场，成功发行5亿美元三年期美元债，实际发行票息已较初步指导息下降30个点子，并录得9倍超额认购。

消息人士并透露，是次债券票息为2.50%，按面值的99.502%发行，实际收益率为2.674%，相当于美国同期国债+160个点子。

“周三路演投资者反应热烈，第一次询价时已获近14倍超额认购，第二次定价时，录得了50亿美元认购额，即超额认购了9倍。”一位承销人士称，最后利率定在了T+160个BP，这是同类债券中最低的。

长城资产是次发债透过一间名为China Great Wall International Holdings Limited的子公司担任发债主体，债券获中国银行伦敦分行出具信用证作担保，长城资产提供保持良好契约(keepwell deed)以进一步增强债券的信用质量。

该笔债券已获穆迪初步"A1"评级。债券将在香港交易所上市。

此次债券按地区划分，88%的债券分配予亚洲投资者，12%则分配予欧洲、中东及非洲地区的投资者；从投资者类别看，基金占41%，银行占39%，保险公司及主权基金占10%，私人银行占4%，企业及其他客户占6%。

中国银行、渣打银行和国泰君安担任今次发债的联席全球协调人，并连同建银国际、工银亚洲、农银香港分行、农银国际、德意志银行、瑞信、汇丰和永隆银行担任是次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人，预计最快今天定价。

包括长城资产在内的中国四大资产管理公司成立于1999年，成立之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。而在完成该政策性任务后，目前均已向商业化转型。 东方资产、信达资产、华融资产均已先后在国际市场发行过美元债。

今年7月，华融资产成功在境外发行了15亿美元债，其中三年期3亿美元，票面利率3%；五年期12亿美元，票面利率4%，超额认购8.5倍。

据公司网站，长城资产目前在中国设有30家办事处；旗下拥有金融业务类、中间业务类和辅助业务类共11家平台公司。