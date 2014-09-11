《HOME专栏》菲律宾拟效法印尼矿石禁令，镍市为之心惊胆跳

**多头火力**

无庸置疑的是，镍市中呈现休眠状态的多头派，因菲律宾方面的消息而苏醒过来。

LME的库存升高或许已令年初的多头气焰受到压制，但显而易见的是，多头仍磨刀霍霍，因应供应面消息而伺机出手。

LME的持仓报告(COT)显示，基金经理人在上周的下半周缩减现有的期镍空仓，并增持多仓。净多仓增加逾5,000口至38,400口，相当于15%的未平仓合约，这样的水平只有锌市可以凌驾。

因此，周二期镍暴跌的走势，被视为是趋势急转直下。

然LME有关基金经理人短线仓位变动的数据，只能得知这个市场部分的投机操作。

更多讯息要看LME镍期权市场。7月期权交易量为86,854口，虽然远不及5月接近216,000口的高位，但仍是高于2014年之前的任何月份。今年迄今累计的交易量是去年的四倍多。

这实在合情合理，因期权、特别是远月期权，是一种无需精准知道印尼镍矿禁令何时开始实质影响中国NPI行业，就可以参与镍价上涨获利契机的工具。

由于期权的卖方被迫做对冲买进，任何急涨将会催化升速。这次之所以没有发生这样的情况，是因为这波升势太快就熄火了，不过，这波上行走势的最初升速，应该被视为一警讯，可从中窥知一旦供应面出现紧俏迹象，镍市就很有可能出现这种走势。