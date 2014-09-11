中国能源：今年推出33个开放区块与外国石油公司合作--中海油

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透北京9月11日 - 中国海洋石油总公司网站周四刊登公告称，中国海上2014年推出33个开放区块与外国石油公司合作，总面积126,108平方公里。
公告明确给出中国海上2014年开放区块位置图，以及开放区块拐点坐标表和开放区块概况，资料的关闭时间为2014年12月31日，而投标截止日为2015年4月30日。
公告提出符合资质的外国石油公司可以按照程序和中海油总公司相关规定访问资料室和购买部分资料，包括外国公司向中海油提出书面申请，安排日程，外国公司接到通知后直接访问资料室等。（完）
欲浏览更多详情请点选中海油网站(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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