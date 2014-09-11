中国能源：今年推出33个开放区块与外国石油公司合作--中海油

路透北京9月11日 - 中国海洋石油总公司网站周四刊登公告称，中国海上2014年推出33个开放区块与外国石油公司合作，总面积126,108平方公里。

公告明确给出中国海上2014年开放区块位置图，以及开放区块拐点坐标表和开放区块概况，资料的关闭时间为2014年12月31日，而投标截止日为2015年4月30日。